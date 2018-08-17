Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.89 +0.51 76.06 +0.83
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Годовалый малыш умер в реанимации после избиения 22-летним отцом

Годовалый малыш умер в реанимации после избиения 22-летним отцом

Ребенка с травмами головы не смогли спасти.
сегодня в 10:11
  |  Происшествия

Годовалый малыш умер в реанимации после своего первого дня рождения. Как пишет сайт Telefakt.ru, ребенок намусорил во время еды, за что мужчина избил его до состояния комы. Все произошло, когда мама ребенка ушла в больницу, оставив его с отцом.

9 августа текущего года в квартире одного из домов Тракторозаводского района областного центра обвиняемый, ударил ребенка, а после бросил его на диван. Ребенок был доставлен в лечебное учреждение с диагнозом: ушиб головного мозга, где 16 августа 2018 года скончался. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Мать погибшего мальчика обратилась к людям за помощью. Женщина попросила собрать средства на похороны малыша. Перед церемонией прощания тело отправят на экспертизу, чтобы установить причины его гибели.

Друзья, всем большое спасибо. Собрана сумма более 40 тысяч. Дай Бог всем здоровья. Больше никто не собирает деньги, на уловки мошенников не ведитесь. Спасибо большое всем еще раз. — передает Telefakt.ru слова родственницы погибшего ребенка.

Сейчас подозреваемый в намеренном причинении смертельных травм малышу задержан. В ходе следствия 22-летний мужчина признал свою вину.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Курчатовском районе Челябинска. 39-летний мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, поднял руку на ребенка после ссоры с его бабушкой. Младенца госпитализировали, в больнице девочке диагностировали серьезные травмы головы: ушиб головного мозга и перелом костей черепа. После выздоровления малышку отправили в приют.

Происшествия
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
28.07.2018
Отец и дочь из Челябинска погибли в крупном ДТП в Саратовской области
Происшествия
Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына
  
20.07.2018
Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына
Происшествия
Отец отругал водителя фуры, сбившего его ребенка на «зебре» в Златоусте
  
22.06.2018
Отец отругал водителя фуры, сбившего его ребенка на «зебре» в Златоусте
Происшествия
Женщина погибла, дети и их отец госпитализированы после пожара в Миассе
20.06.2018
Женщина погибла, дети и их отец госпитализированы после пожара в Миассе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Ксения
10:40, 17.08.2018
падаль ничтожная нашёл с кем справиться , дай Бог тебе сгнить живьём жалкое подобие человека

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
сегодня в 14:16
«Скрылась из примерочной». В Челябинске задержали лжепокупательницу, находящуюся в федеральном розыске
Общество
На Южном Урале заметно похолодает в грядущие выходные
сегодня в 14:06
На Южном Урале заметно похолодает в грядущие выходные
Общество
Пожилая пара из Челябинска заключила церковный брак спустя полвека
сегодня в 14:00
Пожилая пара из Челябинска заключила церковный брак спустя полвека
Общество
Южноуральцы пытаются вернуть деньги в «Челябэнергосбыте»
сегодня в 13:28
Южноуральцы пытаются вернуть деньги в «Челябэнергосбыте»
Общество
Челябинский «Горэкоцентр» лишили возможности работать с отходами
сегодня в 13:21
Челябинский «Горэкоцентр» лишили возможности работать с отходами
Спорт
Матчи третьего дня Кубка губернатора Челябинской области в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 13:13
Матчи третьего дня Кубка губернатора Челябинской области в прямом эфире на 1obl.tv
Политика
Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния
сегодня в 11:19
Борис Дубровский не сдает позиций в рейтинге политического влияния
Происшествия
Пенсионерку насмерть сбил водитель иномарки на автодороге «Меридиан»
  
сегодня в 11:06
Пенсионерку насмерть сбил водитель иномарки на автодороге «Меридиан»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6