/ Годовалый малыш умер в реанимации после избиения 22-летним отцом

Ребенка с травмами головы не смогли спасти.

Годовалый малыш умер в реанимации после своего первого дня рождения. Как пишет сайт Telefakt.ru, ребенок намусорил во время еды, за что мужчина избил его до состояния комы. Все произошло, когда мама ребенка ушла в больницу, оставив его с отцом.

9 августа текущего года в квартире одного из домов Тракторозаводского района областного центра обвиняемый, ударил ребенка, а после бросил его на диван. Ребенок был доставлен в лечебное учреждение с диагнозом: ушиб головного мозга, где 16 августа 2018 года скончался. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Мать погибшего мальчика обратилась к людям за помощью. Женщина попросила собрать средства на похороны малыша. Перед церемонией прощания тело отправят на экспертизу, чтобы установить причины его гибели.

Друзья, всем большое спасибо. Собрана сумма более 40 тысяч. Дай Бог всем здоровья. Больше никто не собирает деньги, на уловки мошенников не ведитесь. Спасибо большое всем еще раз. — передает Telefakt.ru слова родственницы погибшего ребенка.

Сейчас подозреваемый в намеренном причинении смертельных травм малышу задержан. В ходе следствия 22-летний мужчина признал свою вину.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Курчатовском районе Челябинска. 39-летний мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, поднял руку на ребенка после ссоры с его бабушкой. Младенца госпитализировали, в больнице девочке диагностировали серьезные травмы головы: ушиб головного мозга и перелом костей черепа. После выздоровления малышку отправили в приют.