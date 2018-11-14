/ Молодой миассец умер в собственной квартире

Перед трагедией парень стал агрессивным.

Накануне в Миассе нашли в петле 20-летнего местного жителя. Парень скончался в собственной квартире. По словам мамы, дверь была закрыта, следов борьбы они не нашли, врагов, которые могли бы так расправиться с молодым человеком, не было.

Женщина считает, что недосмотрела за сыном, и он мог ввязаться в дурную компанию и начать употреблять запрещенные вещества. Было ли что-то в крови молодого человека перед смертью, установит экспертиза. Кроме того, причиной смерти могли стать сложные отношения с девушкой. Что произошло, установят следователи.

Следственным отделом по городу Миасс проводится проверка. Причины смерти будут установлены позднее. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СО СКР по городу Миасс.

Отметим, что парень недавно пришел из армии и, как сообщает его мама, стал агрессивным и непослушным.