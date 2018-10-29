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/ Житель Миасса избил девушку прямо под камерами видеонаблюдения

Житель Миасса избил девушку прямо под камерами видеонаблюдения

На место приезжала полиция.
сегодня в 17:28
  |  Происшествия

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором житель Миасса избивает девушку. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пара вместе выходит из подъезда. Мужчина сразу бьет спутницу в лицо. Следом бежит женщина, пытаясь разнять дерущихся. Обидчик, удерживая девушку за куртку, идет на детскую площадку, там наносит еще несколько ударов. Его спутница падает навзничь. Разобраться в причинах произошедшего предстоит полиции.

Сотрудники ОМВД по городу Миасс выезжали на место. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Личности участников конфликта уже установлены, однако о состоянии женщины и судьбе мужчины пока ничего не сообщается.

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