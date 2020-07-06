Житель Уйского района умер от попадания молнии

В момент трагедии мужчина пас скот в поле.

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В Уйском районе Челябинской области от удара молнии скончался 31-летний мужчина. В момент гибели он находился в поле где пас скот. Инцидент, который привёл к гибели южноуральца, произошёл в воскресенье, 5 июля. Сейчас по факту происшествия доследственную проверку проводит областной следственный комитет.



«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина пас скот в поле и получил смертельную травму при попадании молнии»,— сообщили «Первому областному» в региональном СУ СКР по Челябинской области.



Отмечается, что признаков криминального характера смерти на теле мужчины не обнаружено. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, и проводят судебно-медицинское исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.