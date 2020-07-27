Молния ударила в газопровод в Нагайбакском районе

Разряд спровоцировал сильный пожар.

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Вчера, 26 июля, в Нагайбакском районе бушевала гроза. Разряд молнии попал в газопровод, находящийся возле дороги в селе Остроленка. Удар спровоцировал сильный пожар, который запечатлели проезжающие автолюбители.

Водители рассказали, что газопровод горел прямо на въезде в село. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС, происшествие привлекло большое количество людей.

«Было возгорание газопровода. Угрозы населенным пунктам не было. Факельное горение было ликвидировано силами МЧС. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе были завершены в тот же день, и проводилось поэтапное возвращение потребителей к газу», — сообщили «Первому областному» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также корреспонденту нашего сайта удалось связаться с администрацией Нагайбакского района. Власти подтвердили, что именно разряд молнии стал причиной возгорания на газопроводе. В данный момент газ уже полностью возвращен в дома жителей.