Молнией убило пастуха в Златоусте

Тело мужчины нашли в поле после грозы.

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Вечером 20 июля в Челябинской области была сильная гроза. Во многих жилых домах были перебои со светом, молнии ударяли не только в провода и деревья, но и в людей.

В полях Златоуста, которые находятся недалеко от жилых домов по улице Мельнова, обнаружили труп местного 26-летнего пастуха, который следил за скотом. Сообщение о теле мужчины поступило в правоохранительные органы вечером, около 22 часов.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, мужчина пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии. Проводится доследственная проверка», — сообщили в Следственном комитете Челябинской области.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что это уже не первая смерть от попадания молнии за это лето. Ранее еще один пастух из Уйского района также скончался во время грозы, когда следил за скотом.