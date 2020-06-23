Златоустовская флейтистка вышла в финал национального отбора в оркестр Юрия Башмета

Наталья Трофимова представит Челябинскую область на престижном конкурсе.

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Флейтистка из Златоуста Наталья Трофимова прошла в финал Национального отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. 14-летняя девушка получила шанс представить родной город и всю Челябинскую область на национальном уровне.



О том, что Наталья Трофимову ждёт большое будущее, уверенно высказываются преподаватели детско-юношеской школы № 2, обучение в которой проходила девушка. По словам одного из педагогов Светланы Зуевой, Наталья с малых лет показывала умения и знания не только в музыке, но и в других областях. Женщина вспомнила, как уже в 5 лет маленькая Наталья умела определять время по часам со стрелкой. Как выразилась Светлана Зуева, сейчас девушка уже переросла Златоуст.

«Она с утра ещё к шести часам ездила в бассейн на тренировку, потом ехала к восьми утра в музыкальную школу, она ещё занималась ушу очень успешно, то есть очень загружена была. Со временем она выбрала из всего этого только музыку. Потому что всё больше времени стали отнимать и произведения очень длинные на них нужно много времени, и в школе она учится на отлично, поэтому нужно успевать все. И Наташа прекрасно с этим справилась и окончила в этом году музыкальную школу, и ей стало немножко тесно в нашем городе»,— рассказала преподаватель детской музыкальной школы № 2 Светлана Зуева.

Сама Наталья Трофимова призналась, что узнала о конкурсе ещё два года назад, но не могла участвовать из-за возраста. Сейчас же, по достижению 14-ти лет она с родителями приняла решение попробовать свои силы. Поначалу Наталья занимала не самое высокое место в голосовании, однако затем в дело подключились друзья и родственники, которые в итоге вывели девушку в число лидеров.

«Я распространила своим друзьям, рассказала всем, но как-то информация распространилась и по всему городу и за наш город. У меня даже есть родственники из Израиля, которые тоже за меня проголосовали. Голосование получилось чуть ли не международного масштаба. Я очень благодарна, всем спасибо, кто проголосовал за меня»,— отметила Наталья Трофимова.

Наталья Трофимова так же призналась, что слушала записи предыдущего детского оркестра Юрия Башмета, которые играют во многих мировых залах. Попасть туда — очень хороший шанс, считает девушка. При этом она отметила, что за место в оркестре с ней будут бороться сильнейшие молодые музыканты, поэтому все силы будут направлены на ежедневную практику игры на флейте.