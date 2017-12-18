/ Безжизненное тело 12-летнего подростка с хроническим заболеванием обнаружили на ЧТЗ

СК устанавливает обстоятельства смерти подростка.

Накануне в Челябинске обнаружили 12-летнего подростка без признаков жизни. Его тело нашли 17 декабря в одном из домов в Тракторозаводском районе. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мальчика. Известно, что при жизни маленький челябинец страдал от хронического заболевания.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, ребенок при жизни страдал хроническим заболеванием. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

