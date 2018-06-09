/ Спасшийся из горящей квартиры в Копейске 4-летний малыш погиб от ожогов

Младший брат мальчика остается в тяжелом состоянии.

Сегодня, 9 июня, скончался пострадавший на пожаре в Копейске малыш. 4-летнего ребенка вместе с младшим братом перевезли в ожоговый центр в областной столице, где он и умер. Сейчас медики борются за жизнь 2-летнего мальчика.

Дети 2 и 4 лет были доставлены в ожоговый центр ГКБ № 6 Челябинска в тяжелом состоянии. Старший ребенок скончался в 06:00 9 июня. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Напомним, накануне, 8 июня, в многоквартирном доме в Копейске произошел пожар. Огонь занялся в квартире многодетной семьи. Родители и трое детей выбрались из помещения, однако всех их госпитализировали. Родители и годовалый малыш получили отравление угарным газом легкой степени.