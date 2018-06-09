/ Двое маленьких детей выпрыгнули из окна челябинской многоэтажки из-за пожара

﻿Огонь отрезал выход из квартиры.

12-летний мальчик и его 6-летний брат чудом спаслись из пожара. Возгорание произошло утром сегодня, 9 июня, на втором этаже пятиэтажки в Тракторозаводском районе. Через три минуты после вызова на место прибыли огнеборцы и проникли внутрь квартиры. К этому времени дети уже самостоятельно эвакуировались, спрыгнув с балкона. Старший помог младшему осуществить опасный маневр.

Дети находились в квартире одни, спали, а мама ушла в магазин. Обнаружив горение, мальчики хотели выйти из квартиры через дверь, но путь был отрезан огнем. Позвонив своей бабушке и сообщив о пожаре, они решили спрыгнуть с балкона. Старший мальчик, вытолкнул младшего в окно, поскольку тот боялся прыгать самостоятельно, а затем выпрыгнул сам. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Детей отправили в больницу, их осматривают специалисты. На место выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причины произошедшего. Мальчики рассказали, что возгорание произошло в электророзетке. Подробности и обстоятельства выясняются.