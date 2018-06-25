/ 2-летний малыш попал в больницу с ожогами после взрослой вечеринки

Родители оставили малышей без присмотра.

В ночь на воскресенье в многоквартирном доме в Катав-Ивановске произошел пожар. Пострадавшим в нем оказался 2-летний малыш. Сотрудники экстренных ведомств уже назвали предварительную причину ЧП, ей оказалась детская шалость.

24 июня в квартире в Катав-Ивановске собралась большая компания — четверо взрослых и четверо детей. И, как часто бывает, контроль над ребятами ослаб, и они остались одни. Детская шалость с огнем привела к травмам — пострадал ребенок 2016 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как сообщили в региональном МЧС, на тушение огня выехали 9 человек и 3 единицы техники. Ликвидировать огонь удалось за 10 минут. Несмотря на оперативность, ребенок успел пострадать. С 15% ожогами тела его госпитализировали.