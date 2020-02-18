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Причиной аварии стал прорыв водопровода диаметром 200 мм в подвале дома 10А по улице Скульптора Головницкого.
К утру 18 февраля представители местной администрации сообщили о ликвидации коммунальной аварии.
«Проезжая часть в „Парковом“, на пересечении Бейвеля и Скульптора Головницкого, приведена в порядок после аварии на сетях водоснабжения», — сообщают в пресс-службе городской администрации.
Представители администрации также отметили, что всю ночь техника расчищала проезжую часть, чтобы не допустить обледенения, а также проведена обработка противогололедными материалами.