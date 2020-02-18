Улица ушла под воду: всю ночь устраняли коммунальное ЧП в Челябинске

Из-за аварии на сетях водоснабжения затопило микрорайон Парковый.

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«Проезжая часть в „Парковом“, на пересечении Бейвеля и Скульптора Головницкого, приведена в порядок после аварии на сетях водоснабжения»,

— сообщают в пресс-службе городской администрации.

Поздно вечером, 17 февраля, серьезная коммунальная авария произошла на улице Скульптора Головницкого.Причиной аварии стал прорыв водопровода диаметром 200 мм в подвале дома 10А по улице Скульптора Головницкого.К утру 18 февраля представители местной администрации сообщили о ликвидации коммунальной аварии.Представители администрации также отметили, что всю ночь техника расчищала проезжую часть, чтобы не допустить обледенения, а также проведена обработка противогололедными материалами.