В поселке ДОС Чебаркульского городского округа произошла крупная коммунальная авария. Из-за порыва в трубе фонтан воды бил прямо в стену жилого пятиэтажного дома. Видеозапись очевидцы разместили в социальных сетях.
«Местные жители рассказывают, что они неделю пытались вызвать бригаду ремонтников», — сопровождают подписью короткий ролик.
Оказалось, что порыв произошел только вчера, 5 марта. На нее оперативно отреагировали коммунальные службы
«Данная авария была устранена за 4-5 часов. Если бы неделю не выезжала бригада, то весь поселок был бы подтоплен», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Чебаркульского городского округа.
По данным администрации, все аварии, которые произошли на прошлой неделе, были устранены менее, чем за сутки. В настоящее время решается вопрос и мероприятиях, которые предотвратят их повтор.