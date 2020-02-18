Челябинцы пытаются восстановить свой бизнес после коммунального ЧП

Предприниматели думают, как взыскать ущерб с виновных.

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Из-за коммунальной аварии, которая произошла ночью в Челябинске, затопило не только дорогу. Водой залило помещения в жилых домах.

Больше всего из-за ЧП на магистральном водоводе на северо-западе досталось недавно начавшей свою работу ветеринарной клинике на улице Скульптора Головницкого.

«Потоком воды выбило окно и смыло стойку администратора, благо девочки в такой панике успели среагировать и спасти всех животных. Выбирались через запасной вход», — говорит арендатор помещения.

Самое главное спасли, а вот имущество ветклиники моментально оказалось в воде: документы, дорогостоящее оборудование, среди которого даже ещё неустановленный рентген, взятый в кредит, газовый наркозный аппарат, сухожар и многое другое.

«Необходимо составить акт с представителями управляющей компании, в котором нужно зафиксировать причину затопления и всё пострадавшее имущество, для начала нужно заказать экспертизу и получить независимую оценку, после установления причины и виновника можно будет взыскать данный вред», — объясняет юрист в сфере ЖКХ Сергей Юровский.

Здание теперь нуждается в капитальном ремонте. Клиника закрыта на неопределенный срок.

Напомним, что крупная коммунальная авария в микрорайоне «Парковый» произошла минувшим вечером, последствия устраняли всю ночь.