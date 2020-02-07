«В погребе уже банки плавают»: жители Полетаево жалуются на прорыв воды

Проблема с водоводом существует в поселке давно.

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Ночью 7 февраля крупная коммунальная авария произошла в поселке Полетаево Сосновского района. Жители дома 13 а по улице Железнодорожной обнаружили двор, затопленный водой ранним утром. Супругам приходится ходить в резиновых сапогах. Сейчас вода дошла уже до самого жилища.

«Мы встали в 7 утра на работу, а у нас тут затопило двор, в погребе уже банки плавают. На соседней Миасской топит, по поселку идет авария, но до сих пор никто не подъехал. Вода все больше и больше прибывает, до сих пор не сделали ничего. Не отключили даже воду до сих пор, не то, что не приехали, не посмотрели. Звонили в 112, в администрацию, в наш водоканал. Сказали, что заявка принята, они в курсе, и все на этом. До сих пор никто до нас никто не доехал», — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома Алия Джамбатырова.

Женщина добавила, что такая проблема у них с осени. Периодически колодец, который находится рядом с домом, заполняется, вода идет в дом. Коммунальщики приезжают, откачивают ее, хватает этого буквально на пару недель, затем ситуация повторяется.

В администрации сельского поселения заявили, что в курсе сложившейся ситуации, необходимые действия предприняты.

«Авария произошла ночью. У нас сдана на экспертизу по улице Железнодорожной полностью ветка, она в аварийном состоянии досталась от железной дороги, там асбесто-цементные трубы лежат, очень проблематично. Сдали в экспертизу полностью на замену этой ветки», — прокомментировал заместитель главы Полетаево Андрей Стабулит.

В настоящее время представители администрации выехали на место аварии. Вода перекрыта, последствия устраняют.