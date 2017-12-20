/ Костюмы Деда мороза, Снегурочки и зайчика стали добычей вора на Южном Урале

Жителей предостерегают от приглашения поддельных сказочных героев на праздник.

В социальных сетях среди жителей Миасса распространяется информация об украденных новогодних костюмах. Наряды Деда мороза, Снегурочки и зайца украл неизвестный, его преступление попало на записи камер наружного наблюдения. Сообщается, что полиция Миасса в курсе совершенного правонарушения и ведет расследование.



Дорогие друзья! Будьте бдительны! В данных костюмах могут орудовать мошенники! Будьте предельно осторожны! В случае, если видите людей в этих костюмах, сообщайте нам по нижеуказанным контактам или в Дежурную часть полиции — 102! — написала пострадавшая жительница Миасса Олеся Долинина.

Пострадавшие просят сообщить им об обнаружении костюмов по номерам: 89049710993 или 89000222766.

