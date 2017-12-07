/ Цыганка украла деньги и драгоценности у жительницы Чебаркуля, прикрываясь жаждой

Сумма ущерба оценивается в 70 тысяч рублей.

63-летняя женщина из Чебаркуля стала жертвой мошенницы цыганской внешности. Неизвестная женщина обратилась к пострадавшей с просьбой напоить ее, потом заговорила пенсионерку и проникла к ней в квартиру. Там она завладела деньгами, золотыми цепочками и кольцами на общую сумму 70 тысяч рублей. Не уточняется, удалось ли женщине унять жажду.



В Межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, злоумышленница имеет цыганскую внешность, на вид около 50 лет, рост 160–165 сантиметров, глаза большие и круглые, на голове носит цветной платок, куртка ниже колен и длинная юбка темного цвета.



