/ «Все нормально будет в Новом году». Прогноз на 2018 год от Евгения Тефтелева

Градоначальник обещает челябинцам снежное начало января.

Во время итоговой пресс-конференции глава Челябинска рассказал о приятном и проблемном явлениях минувшего года. Евгений Тефтелев назвал Российско-Казахстанский форум положительным событием. А вот беспокойство у градоначальника вызывала погода и связанные с ней традиционные для зимы развлечения.

Я боялся, что мы не успеем залить катки и построить ледовый городок на площади Революции. Снег в предыдущие годы мы напугали. Но я посмотрел прогноз на Новый год, первые пару дней снега не будет, а потом будет большой снег. Все нормально будет в Новом году. — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, ранее свой прогноз погоды назвал обитатель Челябинского зоопарка. По версии выдры Вани, в январе стоит ждать осадков, но немного. По-настоящему снежным месяцем для горожан станет февраль.

