/ Аномальное потепление прогнозируют синоптики в канун Нового года в Челябинске

До 0 градусов поднимется температура воздуха.

Ближайшие дни станут для южноуральцев непредсказуемыми в плане погоды. Дневная температура воздуха на Южном Урале с четверга последней недели 2017 года поднимется до 0 градусов. В отдельных районах Челябинской области столбики термометров поднимутся до плюсовых температур.



В четверг, 28 декабря, на территории Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, временами с мокрым снегом, в отдельных районах метель. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 12 до минус 17 градусов, при прояснении до минус 22. В дневное время температура будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов, в горах и низинах до минус 6 градусов. Ветер южный, юго-западный 7–12, порывы до 16 метров в секунду. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.



В южноуральской столице погодных условия будут схожими. Ночные минусовые температуры сменятся 0 градусов на столбиках термометров. Осадков в ближайшие дни не прогнозируется.

