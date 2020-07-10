Мужчина украл у своей знакомой более 250 тысяч рублей в Магнитогорске

Подозреваемый снял деньги с её карты, пока она лежала в больнице.

Послушать 00:00

Магнитогорец подозревается в краже у своей знакомой 266 тысяч рублей. Он воспользовался доверием женщины, и совершил преступление, когда она лежала в больнице.



С заявлением потерпевшая пришла в полицию Орджоникидзевского района Магнитогорска. 39-летняя женщина рассказала оперативникам, что деньги у неё пропали пока она была в больнице. В ходе оперативных работ полицейские задержали знакомого потерпевшей, ранее не судимого мужчину 49-и лет.

«Подозреваемый пояснил, что предложил своей знакомой, которая находилась в лечебном учреждении, погасить кредит за автомобиль, после чего, зная пин-код банковской карты потерпевшей, потратил денежные средства по своему усмотрению»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД области.

По факту преступления в отделе полиции «Орджоникидзевский» УМВД Магнитогорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи «Кража» уголовного кодекса России. Если вина мужчины будет доказана, он может получить до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.