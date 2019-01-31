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/ Свидание не удалось: ухажер с сайта знакомств обокрал жительницу региона

Свидание не удалось: ухажер с сайта знакомств обокрал жительницу региона

Казанову с Южного Урала теперь разыскивает полиция.
сегодня в 12:19
  |  Происшествия

С заявлением о краже украшений на 200 тысяч рублей в ОМВД города обратилась жительница Пласта. Выяснилось, что золото пропало у нее в результате неудавшегося свидания. Как рассказала потерпевшая, с подозреваемым они познакомились в интернете. После они договорились о встрече, но во время нее что-то пошло не так.

Через несколько дней новый знакомый сообщил, что приезжает в Пласт и желает встретиться. Женщина пригласила потенциального кавалера к себе домой. Уже в гостях он предложил привести в порядок ее украшения, для чего потребовались соль и сода. Сложив все украшения в пластмассовую баночку, он вдруг вспомнил, что ему необходимо срочно отлучиться по делам. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Открыв банку, женщина обнаружила в ней лишь несколько монет и пластиковые бусины от бижутерии. Теперь в деле предстоит разобраться полицейским Пласта, которые уже начали расследование по части 2 статьи 159 «Мошенничество». Потенциальному злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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