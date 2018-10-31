/ Кражу 1.5 миллионов рублей предотвратили сотрудники вневедомственной охраны

Инцидент произошел в офисе одной из страховых компаний города.

Крупную кражу предотвратили сотрудники охранного предприятия в Челябинске. Похититель пытался стащить из офиса страховой компании, расположенного на проспекте Победы, сейф, в котором лежало около 1.5 миллионов рублей. Происшествие случилось ночью 29 октября.

По тревоге была оперативно поднята ближайшая группа быстрого реагирования. Время прибытия составило 1 минуту 49 секунд. Оказавшись на месте, сотрудник охраны выбежал из машины и направился к охраняемому объекту. В результате визуального осмотра сотрудник установил, что на одном из окон сломаны рольставни. При этом окно открыто, а поодаль лежит сейф. — говорится в сообщении охранного предприятия.

Сотрудники ЧОПа осмотрели прилегающую территорию, однако не смогли обнаружить преступника. Через некоторое время на место ЧП прибыли полицейские и представитель страховой компании. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.