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/ Кражу металла с шиномонтажки раскрыли челябинские полицейские

Кражу металла с шиномонтажки раскрыли челябинские полицейские

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
сегодня в 11:01
  |  Общество

Полицейские Челябинска раскрыли кражу металлических изделий. Три Челябинца украли с территории шиномонтажного комплекса оборудование и сдали его в металлолом.

В дежурную часть отдела полиции полиции «Ленинский» обратился местный житель, который заявил о краже. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные проникли на территорию его шиномонтажки и похитили газовые баллоны и металлические бочки на сумму более 19 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий по видеозаписи с камер наблюдения, изъятой с места преступления, участковые уполномоченные полиции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску установили и задержали местных жителей, 1977, 1976 и 1989 годов рождения. Двое из них ранее неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений. Похищенное имущество подозреваемые сдали в пункт приема металла, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту в отделе полиции «Ленинский» возбудили уголовное дело по части второй статьи «Кража». Максимальный срок наказания по данному преступлению составляет пять лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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