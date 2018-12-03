/ Безработный магнитогорец пытался разбогатеть на краже забора

Профнастил и металлические столбы он украл со стройки.

Строящееся здание осталось без забора в Магнитогорске. Его украл местный безработный житель. 23-летнему мужчине нужны были деньги на личные нужды, а 160 пролетов профнастила и 90 металлических столбов никем не охранялись и были легкой добычей. Несмотря на старания, полностью продать украденное магнитогорец не успел.

В дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение о том, что неустановленное лицо похитило от строящегося здания строительные материалы, причинив ущерб обществу с ограниченной ответственностью в размере 120 тысяч рублей. Отделом полиции «Правобережный» СУ УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Максимальное наказание для магнитогорца — 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество частично изъято.