/ Мужчину, не сумевшего расплатиться украденной карточкой за алкоголь, ищут в Челябинске

Владелица уверена, что покупатель сначала украл у нее сумку вместе с картой.

В Металлургическом районе неизвестный лишил женщину сумки. Все произошло недалеко от дома № 17 по улице Богдана Хмельницкого. Владелица сумки даже не сразу поняла, что ее имущество кто-то украл. Сначала решила, что по рассеянности потеряла сумку. Однако позже женщина узнала, что по ее карте пытались оплатить покупку в алкогольном магазине. Так что было решено обратиться в полицию.

Женщина обратилась с заявлением вчера вечером, 2 декабря. Заявление зарегистрировано, проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в УМВД по Челябинску.

Воспользовавшись записями с камер видеонаблюдения, владелица сумки узнала, кто ее стащил. Теперь мужчину, предположительно, причастного к краже, ищут.