/ Минпромторг предложил установить «Радиус трезвости» для продажи алкоголя

Расстояние точек продаж от социальных объектов должно составлять от 10 до 50 метров, уверены в министерстве.

Расстояние от социальных объектов, таких как школы, больницы и другие до магазинов с алкоголем составит от 10 до 50 метров. Такой «радиус трезвости» предложили в Минпромторге, сообщают «Известия».

Для детских садов и школ максимальный размер прилегающих территорий составит 50 м, что гарантированно исключит нежелательное соседство школы (садика) и магазина. От остальных объектов (медицины, спорта и так далее) предельные размеры территорий установлены в диапазоне от 20 м до 50 м. — пояснили «Известиям» в Минпромторге.

При этом в регионах не смогут устанавливать ограничения вне предложенных рамок, пояснили в Минпромторге. Отметим, что в настоящее время региональные власти сами устанавливают подобные рамки. В ряде муниципалитетов размеры прилегающих территорий составляют 300 м и более. В министерстве надеются — мера поможет избежать близкого расположения социальных объектов и точек продажи алкоголя.

В общественной организации «Здоровые» регионы и вовсе предлагают увеличить предложенное Минпромторгом расстояние, в, а Минздраве опасаются, что изменения сыграют «от обратного» и приведут к росту мест продаж спиртного.