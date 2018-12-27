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/ В России могут установить минимальную стоимость вина

В России могут установить минимальную стоимость вина

Как считают виноделы, она не должна превышать порог в 180 рублей.
сегодня в 21:15
  |  Общество

Министерство финансов РФ сообщает о том, что в 2019 году в России могут утвердить минимальную стоимость вина. Этот вопрос Минфин рассматривает совместно с бизнес-сообществом, сообщает газета «Известия».

Ранее в России была установлена минимальная стоимость водки, коньяка, бренди и шампанского.

МРЦ на вино должна быть примерно на 10−15% меньше минимальной цены на шампанское. Ассоциация производителей игристых вин настаивает, чтобы шампанское стоило не менее 202 рублей за бутылку (сейчас 164 рубля). Исходя из этой цифры, вино может обходиться не менее 170−180 рублей. — прокомментировал предложение Глава Союза виноделов и виноградарей Леонид Попович.

На данный момент средняя цена на бутылку вина в России составляет 370 рублей.

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