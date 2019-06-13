/ Специализированные точки продажи алкоголя и сигарет могут появиться в России

Идею создания подобных точек поддержал Минздрав.

Минздрав России поддержал идею создания специальных магазинов, предназначенных для продажи спиртного и табачной продукции, сообщают «Известия». Однако ФАС и Минэкономразвития отнеслись к инициативе со скепсисом. Они считают, что открытие подобных площадок сильно отразится на других магазинах.

Минздрав подготовил проект официального отзыва правительства на депутатский законопроект, в котором предлагаются дополнительные ограничения для торговли алкоголем и табачными изделиями. Документ был внесен в Госдуму в январе. По нему спиртное и сигареты запретят продавать в обычных магазинах. Реализация этих товаров будет допустима только в специализированной рознице, куда закроют вход несовершеннолетним. Депутаты предложили закрепить ограничения в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», меры направлены на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и сигарет. — пишут «Известия».

По мнению экспертов, шаговая доступность точек продаж табака и алкоголя повышает потребление данных продуктов. А в ассоциации компаний розничной торговли считают, что сегодняшний формат продажи табака и алкоголя и так достаточно жесткий, поскольку подразумевает как возрастные, так и временные ограничения.





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