Гантели с территории экопарка украл житель Магнитогорска

Мужчина планировал продать спортинвентарь.

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Магнитогорец подозревается в краже гантелей с территории экологического парка. Мужчина украл спортивного инвентаря на 15 000 рублей, чтобы затем продать. В полицию города с заявлением обратился представитель экопарка Магнитогорска. По его словам, гантели украли в ночное время.



«Им оказался житель города 1976 года рождения, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Для того, чтобы похитить гантели, он перерезал удерживающее устройство. В дальнейшем он планировал гантели реализовать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Дознанием отдела полиции «Правобережный» Магнитогорска в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Кража» УК РФ. Если вину магнитогорца докажут, он может получить до 2 лет лишения свободы. Полицейские изъяли у подозреваемого гантели, а в качестве меры представления избрали обязательство о явке. Кроме того, правоохранители проверяют мужчину на участие в аналогичных преступлениях.