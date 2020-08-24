Сотрудники полиции Челябинской области задержали подозреваемых в трех кражах

Несколько жителей региона украли у разных людей имущество и деньги на сумму 19 тысяч рублей.

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В Челябинской области сотрудники полиции раскрыли несколько краж. В Еманжелинском районе полицейские задержали 31-летнего мужчину, который украл банковскую карту из сумочки местной жительницы. Целый месяц он снимал с карты небольшие суммы денег, общей сложностью девять тысяч рублей. Деньги он тратил на свои нужды.

Еще одну кражу раскрыли сотрудники полиции Копейска. С заявлением о краже из сетевого магазина обратился его представитель. Оказалось, что товары на сумму три тысячи рублей забрала 32-летняя жительница Челябинска. Все, что она украла из магазина, она продала и потратила деньги.

В Златоусте полицейские также задержали подозреваемого в краже.

«Задержан подозреваемый в краже сотового телефона стоимостью семь тысяч рублей из автомобиля Газель: проходя мимо транспортного средства, молодой человек, 2001 года рождения, обратил внимание на незапертую дверь и воспользовался случаем. Похищенный гаджет злоумышленник продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам происшествий возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до двух лет.