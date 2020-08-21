Сбывал наркотики и угрожал полицейским: жителя Магнитогорска заключили под стражу

Расследование дела продолжается.

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1 августа сотрудники полиции из Магнитогорска задержали мужчину, который пытался сбыть наркотики около одного из домов по улице Вознесенской.

При задержании «курьер» пытался отбиться от правоохранителей — одному сотруднику он нанес удар и угрожал убийством, направляя на него нож. После этого его удалось задержать и доставить в отдел для дальнейшего разбирательства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.„г“ ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств), ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас же обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.