Житель Златоуста подозревается в краже четырех кубометров дров

Работая грузчиком, мужчина загрузил дрова в машину и увез к себе.

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В Златоусте 51-летний мужчина украл четыре кубометра дров. Материалы хранились у здания станции техобслуживания. Общий ущерб от действий злоумышленника составил восемь тысяч рублей.



Полицейскими установлено, что владельцем дров является 29-летний местный житель. Он купил их и хранил на улице. Подозреваемый работал грузчиком в магазине рядом. 20 июня он погрузил их в машину и увёз к себе домой.

«По данному факту следственным отделом ОП „Горный“ Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи „Кража“ Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет»,— рассказали «Первому областному» в ГУ МВД региона.

Подозреваемому в краже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.