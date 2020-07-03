Большой кувшин появился на территории детсада Златоуста

Клумбу сделали сами сотрудники учреждения.

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В Златоусте на территории детского сада № 29 появилась необычная инсталляция. Большой кувшин, из которого «льётся» клумба с цветами была установлена силами сотрудников учреждения. В качестве основы послужила обычная бочка для масла, а на создание композиции ушло около недели.



«Обыденные клумбы уже надоели, захотелось сделать что-то интересное. Искали сначала, кто сделает такой кувшин, никто не откликнулся, решили сделать сами. Подобрали для себя одну из многих техник, решили сделать сами. Делали его примерно неделю, ну и несколько дней на узор, покраску и сверху лаком покрыли. Сделан он из бочки, внутри это железная бочка», — рассказала воспитатель Людмила Лепешкова.

Идею сотрудников детсада оценили как воспитанники учреждения так и их родители. По их словам, они видели, как кувшин создаётся шаг за шагом и конечный результат нравится всем.

«Мы каждый день ходим в садик мимо этой красоты, когда всё создавалось мы тоже здесь ходили. Каждый день воспитатели с особой любовью подходили к этому вопросу. В итоге получилось. И деткам нравится и нам очень красиво»,— отметила мама одного из воспитанников Алёна Мухина.

Заведующая детского сада № 29 Татьяна Широва подчеркнула, что кувшин также задумывался в качестве подарка учреждения к юбилею. Женщина отметила, что воплотить проект в жизнь удалось благодаря креативности всего коллектива.