Более 43 тысяч рублей лишился южноуралец после знакомства с женщиной

У мужчины украли телефон, вещи и деньги.

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В Магнитогорске по подозрению в совершении кражи задержана 39-летняя местная жительница. По словам 50-летнего потерпевшего, после знакомства с ней у него пропали деньги, сотовый телефон и другие вещи. Причиненный ущерб составил более 43 тысяч рублей.

«Следствием ОП „Орджоникидзевский“ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция данной части статьи − лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что похищенное женщина продала. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.