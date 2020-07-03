До 7 лет лишения свободы «светит» магнитогорцу, укравшему телефон за 7 тысяч

Он похитил его у подростка.

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Молодому жителю Магнитогорска понадобились деньги. И он не придумал ничего умнее, как украсть телефон. Выбор пал на 15-летнюю девушку, у которой злоумышленник попросил телефон, а также беспроводные наушники, чтобы якобы совершить звонок. Как только он выхватил устройство, он тут же убежал в неизвестном направлении.

Только вот «навар» грабителя составил бы около семи тысяч рублей. Он планировал реализовать похищенное у подростка имущество, а деньги потратить на свои нужды.

В полицию обратилась мама девочки. И после проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Оказалось, что 25-летний парень уже был ранее судим.

«Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Максимальное наказание данной части статьи — лишение свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент горе-грабителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все похищенное имущество изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено владельцу.