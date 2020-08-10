Челябинец украл деньги с банковской карты собутыльника

Подозреваемый попросил у жертвы телефон и скрылся.

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Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. Мужчина мог похитить их с помощью телефона, отобранного у собутыльника.



Инцидент произошёл в Ленинском районе Челябинска. В местный отдел полиции обратился 64-летний мужчина. Он пояснил, что с его карты была похищена 21 000 рублей, а также рассказал, при каких обстоятельствах он лишился денег.

«Во дворе дома по улице Тухачевского он распивал спиртные напитки с малознакомым ему мужчиной, который попросил у него сотовый телефон для осуществления звонка, после чего скрылся с телефоном потерпевшего. Через некоторое время потерпевший обнаружил, что с принадлежащей ему банковской карты сняты денежные средства»,— рассказали «Первому областному» в УМВД России по Челябинску.

Подозреваемым в преступлении оказался 36-летний житель Челябинска. Полицейские отмечают, что ранее он уже был неоднократно судим. По факту преступления в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские собирают доказательства вины подозреваемого и устанавливают дополнительные эпизоды произошедшего.