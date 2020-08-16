Пополнять банковские карты можно будет через кассы в магазинах

Такой сервис появится в российских магазинах уже через несколько месяцев.

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В скором времени россияне смогут пополнять банковские карты прямо на кассах в магазинах. Первым пилотный проект запустит Промсвязьбанк, сообщает газета «Известия». Банк России подтвердил, что такая возможность сейчас обсуждается.

«Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах»,— сообщили в Центробанке.

Так, для того, чтобы пополнить банковскую карту или, наоборот, снять деньги, не нужно будет идти в банк или искать ближайший терминал. Достаточно просто будет зайти в ближайший магазин и сделать всё необходимое.

Подобный проект рассматривают также «Ак Барс Банк», «Дом.РФ» и РНКБ, платёжная система Visa тоже обсуждает с торговыми сетями возможность реализации такого сервиса. Но ведь не так тут всё просто, отмечает директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков. По его словам, для пополнения карты через кассы в магазинах требуется заключение договора эквайринга, а это замедляет развитие сервисов.

«Также важно, чтобы себестоимость таких операций не превышала затраты на текущие способы пополнения карт, которые уже предусмотрены для клиентов — через банкоматы, переводом с карт других банков»,— добавляет Евгений Шитиков.

Отметим, что уже сейчас в некоторых магазинах можно снять наличные через кассу. Например, такой услугой могут воспользоваться держатели карт Сбербанка, ПСБ и «Ак Барс Банка» в таких торговых сетях, как Metro, Billa и «ВкусВилл». Вот только для того, чтобы снять наличные, необходимо совершить покупку, что, кстати, не противоречит закону и не ущемляет права потребителей.