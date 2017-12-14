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/ Подростку грозит до 5 лет лишения свободы за кражу из школьного гардероба

Подростку грозит до 5 лет лишения свободы за кражу из школьного гардероба

17-летний парень решился на преступление ради 7 тысяч рублей.
сегодня в 14:18
  |  Общество

В челябинской школе № 130 произошло преступление — из куртки 14-летней девочки было украдено 7 тысяч рублей. Эти деньги предназначались ребенку на личные нужды и толкнули на хищение 17-летнего ученика этой же школы. Он достал деньги из куртки, когда та находилась в гардеробе, однако воспользоваться ими не успел — преступление было раскрыто «по горячим следам».

Было установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался 17-летний ранее не судимый подросток из Ленинского района. Похищенное было изъято, возвращено. В отделе полиции «Ленинский» по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривает до 5 лет лишения свободы. — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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