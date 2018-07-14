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/ Очередной митинг против изменений пенсионного возраста не «выстрелил» в Челябинске

Очередной митинг против изменений пенсионного возраста не «выстрелил» в Челябинске

Горожане не захотели поддержать протестующих.
сегодня в 14:02
  |  Общество

В Челябинске снова решили провести митинг против изменения пенсионного законодательства. В этот раз организаторами акции несогласия выступила партия «Справедливая Россия». Митинг согласовали с администрацией. Всех неравнодушных ждали в сквере имени Колющенко. Изначально заявлялось, что придет 3 тысячи человек, а то и больше: сквер очень вместительный. Но по итогу на митинге едва насчитали 900 человек. Причем в толпе ходили слухи, что руководитель партии собрал насильно сотрудников ЧКПЗ, испортив их планы выходного дня на отдых в садах и огородах.

Отметим, что новый законопроект не остается без внимания власти в Челябинской области. Его обсуждают среди законодателей региона. Например, накануне Заксобрание, посовещавшись заочно, пришло к решению поддержать законопроект, но отправить свои замечания и доработки на рассмотрение.

Точные параметры изменения пенсионной системы определятся осенью, ко второму чтению. До этого времени все регионы, в том числе Челябинская область, сформируют и направят свои предложения в Государственную Думу. В Законодательном Собрании Челябинской области рабочая группа по рассмотрению вышеназванного проекта федерального закона продолжит сбор предложений от общественных организаций и просто граждан к законопроекту, чтобы сформировать взвешенную позицию и направить от Законодательного Собрания свои предложения в Государственную Думу ко второму чтению. — отметил исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Юрий Карликанов.

Напомним, что прошедший сегодня митинг — уже третий. Однако протестующие, несмотря на все усилия, не могут набрать достаточное количество людей.

Отметим, что изменения пенсионного законодательства — важный для страны шаг. Почему он так нужен, читайте здесь.

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Комментарии

Виктор
17:44, 14.07.2018
Очередная ложь СМИ. Сам был на этой акции, сквер был под завязочку. Не надо лгать людям.

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