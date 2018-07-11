/ Мертвый пенсионер несколько дней просидел перед телевизором в Озерске

Труп обнаружили по запаху.

В Озерске проживающие в общежитии люди пожаловались на неприятный запах в здании. Исходил он, по их словам, из комнаты, в которой жил 66-летний пенсионер. После опроса соседей стало ясно, что в комнате мужчины день и ночь работает телевизор, но самого жильца никто не видел уже несколько дней. Чтобы попасть в помещение, пришлось вызывать спасателей.

Пенсионер умер в общежитии перед телевизором. Скорее всего, смерть не криминальная. На месте происшествия работали представители следственного комитета. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СО СКР по ЗАТО городу Озерску.

Обстоятельства и причины, а также подробности произошедшего будут установлены позже.