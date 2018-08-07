/ Пропавшего месяц назад пенсионера из Мирного могла приютить другая семья

Родственники продолжают поиски 81-летнего южноуральца.

В посёлке Мирный Уйского района продолжаются поиски пропавшего месяц назад Алексея Флегоновича Маслова. 81-летний пенсионер вышел из дома днём 7 июля и не вернулся.

Мужчина страдает потерей памяти и дезориентирован в пространстве. Родственники пропавшего совместно с волонтёрами из поискового отряда «Легион Спас» обследовали большой квадрат труднопроходимой и речной зоны, однако это не принесло результата.

Первая мысль в день, когда он пропал, — получил солнечный удар и упал без сознания. Два дня искали своими силами, позже мы обратились к волонтерам «Легион-Спас», они нам очень помогли с поиском. Приехала группа людей с собаками и всю ночь помогали искать, но, к сожалению, это не принесло никакого результата, был взят большой квадрат местности, никаких следов нет. — рассказал сайту «Первый областной» внук пропавшего Вячеслав Красильников.

Родственники допускают мысль, что Алексей Флегонович мог уехать в другой населённый пункт на общественном транспорте, однако пока поиски не принесли результата. Пропавшего пенсионера могла приютить и добрая семья. Внук очень надеется на это, ведь тогда с пенсионером из Мирного все хорошо. Если родным позвонят с информацией об Алексее Маслове, пенсионера заберут домой в тот же день.

В день исчезновения пенсионер был одет в светло-синюю рубашку, чёрные спортивные брюки и белую кепку.

Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по одному из телефонов: 8−919−316−62−86, 8−912−311−35−97, 8−982−303−74−13 или в ближайший отдел полиции.