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/ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Троицке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в Троицке

Расследование взято на контроль руководителем управления.
сегодня в 13:40
  |  Происшествия

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту смерти 8-месячного ребенка в Троицке. Об этом сайту «Первый областной» в следственном управлении СК РФ.

По предварительным данным, дети находились в доме без взрослых. Возможной причиной смерти младенца является отравление угарным газом из-за неисправной системы вентиляции газового оборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления. Напомним, отравление четырех детей угарным гаком произошло вчера, 7 марта, вечером в Троицке. Самая младшая из них — годовалая девочка, скончалась. Состояние остальных, по данным следственного комитета, оценивается как стабильное.

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