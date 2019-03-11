/ Расследование гибели ребенка в Троицке находится на контроле Бориса Дубровского

Восьмимесячная девочка отравилась угарным газом в ночь на 8-е марта.

Трагедия с отравлением ребенка угарным газом находится на личном контроле городских и областных властей. За ходом расследованием следят губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Троицкого городского округа Александр Виноградов. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в администрации Троицкого городского округа. Также была названа и предварительная причина трагедии.

Предварительная причина трагедии — неисправность дымохода печи. При осмотре места происшествия выяснилось, что дом отапливался от печи, в которую был смонтирован универсальный газовый отопительный прибор. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Троицкого городского округа.

Как рассказал сам Александр Виноградов, сейчас состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, также отмечается положительная динамика. В настоящее время ведется мониторинг обстановки в семье, также оказывается необходимая психологическая поддержка.

В семье произошла трагедия, я выражаю соболезнования родным и еще раз напоминаю населению о том, что необходимо постоянно следить за работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, периодически очищать «карман» дымохода. Не оставляйте детей одних без присмотра взрослых! Все эти меры безопасности позволят избежать трагедий. — рассказал сайту «Первый областной» глава Троицкого городского округа Александр Виноградов.

По поручению главу округа органы и учреждения системы профилактики Троицка усилят разъяснительную работу с населением и проведут внеплановые проверки домов с печным газовым оборудованием в индивидуальном жилом секторе.

Напомним, накануне, 8 марта, произошел инцидент с гибелью 8-месячной девочки, которая отравилась угарным газом. Еще трое детей в результате этого инцидента получили травмы и были доставлены в реанимацию. По факту гибели девочки Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело.