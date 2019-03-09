/ Злоумышленник украл у пенсионерки 80 тысяч рублей через фейковую страницу ее дочери

Перед совершением преступления подозреваемый тщательно проанализировал профиль жертвы.



С заявлением о краже денег с банковской карты обратилась в отдел МВД России по Кунашакскому району 59-летняя женщина. Она утверждает, что неизвестный похитил с ее счета средства в размере около 80 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что неизвестный создал персональную страницу в социальной сети, аналогичную странице дочери потерпевшей, после чего, вступив от ее лица в переписку с женщиной, попросил одолжить денежные средства. Для этого он уточнил реквизиты ее банковской карты, чтобы осуществить перевод суммы на свой счет. Решив, что это действительно ее дочь, пенсионерка предоставила все запрошенные сведения по карте. После чего ей пришло СМС-оповещение о подтверждении снятия денежных средств с ее счета. Пароль для завершения перевода она отправила злоумышленнику. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, перед тем как совершить преступление, злоумышленник подбирал жертву путем анализа профиля в социальной сети.

В ОМВД России по Кунашакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого. Отметим, что максимальный срок наказания по статье"Мошенничество" составляет до 5 лет лишения свободы.