/ В Троицке четверо детей отравились угарным газом

Одна из них, годовалая девочка, скончалась.



Четверо детей отправилось угарным газом в Троицке. Самая маленькая из них — девочка 2018 года — скончалась. Происшествие случилось вчера, 7 марта, в вечернее время.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел в частном жилом доме, а на место были направлены силы и средства муниципального звена системы РСЧС, специалисты газовой службы, скорой, а также оперативная группа 7 отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Предварительная причина произошедшего ЧП — неисправность универсального газового отопительного прибора. В результате происшествия погибла малышка 2018 года рождения. Еще три девочки были доставлены в медицинское учреждение. Необходимо добавить, что в момент трагедии родителей дома не было, по предварительным данным они отсутствовали около полутора часов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

С родителями девочек в данный момент работает психолог Троицкого пожарного-спасательного гарнизона. Отметим, что для ликвидации последствий было привлечено 32 человека и 9 единиц техники, в том числе 15 человек и 3 единицы от МЧС.