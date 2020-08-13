Уголовное дело завели на виновницу ДТП, в котором погиб сотрудник мотовзвода ГИБДД

Мужчина скончался от полученных травм на месте.

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В отношении челябинки, сбившей полицейского, возбуждено уголовное дело. 19-летнюю девушку будут судить по части 3 статьи «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, эпизод произошёл в среду, 12 августа, возле дом № 64 по улице Линейной.



«Около дома 64 по улице Линейной областного центра подозреваемая, управляя личным легковым автомобилем, сбила сотрудника ДПС, находившегося за управлением мотоцикла. От полученных травм полицейский скончался»,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.