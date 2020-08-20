Семья с двумя детьми пострадала в ДТП на трассе М-5

Всего в аварии были травмированы 5 человек.

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Автомобиль с семьей, в котором находились два взрослых и два ребенка, попал в серьезную аварию на трассе М-5. Лобовое столкновение с легковой машиной произошло сегодня, 20 августа 2020 года, утром. Внедорожник с семьей вылетел на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся во встречном направлении машиной.

«Сегодня, 20 августа, в 7:30 утра на трассе М-5 на 1743 километре произошло столкновение двух автомобилей „Форд“ и „Ниссан Кашкай“, обстоятельства данного ДТП устанавливаются», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ инспектор по пропаганде ОГИБДД по ЗГО Ольга Рунова.

Водитель автомобиля «Форд» подчеркнул, что встречный автомобиль совершал обгон.

«Я шел на подъем вверх, сверху спускалась машина. Я увидел, что она не успевает войти в поток и начал уходить на обочину, за ней оказался „Кашкай“. Он, вместо того, чтобы пойти за той машиной, выскочил на встречную полосу, почти на обочину, где мы и столкнулись. В той машине были двое детей, двое взрослых. Взрослые в тяжелом состоянии, я пострадал не сильно», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ водитель автомобиля «Форд» Андрей Засухин.

Водителя автомобиля «Форд» госпитализировали, водителя и всех пассажиров «Ниссан Кашкай» также доставили в медицинское учреждение.