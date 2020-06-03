Уголовное дело завели на ЧОПовца, который ударил эпатажного покупателя в магазине Челябинска

На пострадавшего дебошира тоже завели дело.

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В Челябинске резонансный случай завершился возбуждением административного и уголовного дел. Конфликт эпатажного мужчины с охранником в магазине произошел днем 2 июня 2020 года. Его запечатлели очевидцы и видеозапись быстро попала в федеральные средства массовой информации.

На записи видно, как мужчина в форме сотрудника РЖД и в сапогах на высоких каблуках ругается с сотрудниками частного охранного предприятия. Перед этим, он оскорблял продавцов, которые и нажали тревожную кнопку. В ходе конфликта охранник ударил посетителя и тот упал. Сотрудники ЧОП вызвали полицию.

«Прибывшими сотрудниками полиции мужчина 1978 года рождения был доставлен в отдел полиции „Тракторозаводский“. В отношении него составлен административный протокол по статье „Мелкое хулиганство“. В настоящее время решается вопрос о назначении ему судом наказания. В отношении сотрудника охранного предприятия возбуждено уголовное дело по статье „Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации при выполнении должностных обязанностей“», — сообщила сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудникам полиции еще предстоит установить обстоятельства и разобраться в происшествии.