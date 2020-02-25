Стало известно о состоянии мальчика, раненного в драке, где убили подростка

Челябинец находится в детской областной больнице.

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В Челябинской областной детской клинической больнице находится 17-летний парень, получивший ранения в драке в эти выходные. В потасовке возле кальянной погиб его друг — тоже 17-летний подросток. Выживший мальчик остаётся в отделении детской хирургии.

«Состояние стабильное, средней тяжести, больше ничего говорить не имеем права», — рассказали «Первому областному» в больнице.

Напомним, конфликт произошёл в ночь на 22 февраля. 17-летние парни заступились за девушек, к которым приставали несколько мужчин. Один из мужчин достал нож и ранил подростков. Один из мальчиков погиб. Преступник задержан и заключён под стражу. Ему 26 лет, он ранее был судим.