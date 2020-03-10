«Она тоже потеряла сознание»: челябинцы рассказали о драке на Кировке

Неизвестный напал на парня и девушку.

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Конфликт произошел ночью в минувшие выходные на главной пешеходной улице Челябинска. Возле одного из развлекательных заведений произошла драка. Свидетелями стали случайные прохожие.

«Во время конфликта хулиган „вырубил“ соперника одним ударом. Затем досталось и девушке, которая пыталась защитить своего парня. В итоге она тоже потеряла сознание. Причина конфликта не известна. Что было потом — тоже», — рассказал автор.

В пресс-службе УМВД города прокомментировали инцидент. По словам правоохранителей, на момент прибытия полицейских, пострадавшие участники конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. От медицинской помощи они отказались, уехали с места происшествия на такси.